Mobilità: Marasco (Anas), 60% strade Abruzzo in aree interne

(ANSA) - PESCARA, 20 MAG - "In Abruzzo Anas gestisce quasi 1500 km di strade e in una Regione morfologicamente particolare c'è un grande lavoro da portare avanti. Basti pensare che il 60% della viabilità Anas si sviluppa in Abruzzo nelle aree interne".

Lo ha Antonio Marasco, Responsabile Struttura territoriale Anas Abruzzo, nel corso del webinair 'La sostenibilità si fa strada in Abruzzo', l'Anas all'ascolto dei territori, secondo appuntamento del ciclo di incontri tra Anas e ANSA, sono stati illustrati anche gli interventi posti in essere nella nostra regione. "Basti pensare a quello che è accaduto nel gennaio de 2017 con le precipitazioni nevose del periodo e la valanga è quello che Anas fece per rendere transitabili le strade per permettere ai mezzi di soccorso di poter raggiungere le zone di interventi con le staffette. Garantire la percorribilità delle strade non solo nelle emergenze resta una priorità". (ANSA).