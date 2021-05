Mobilità: De Annuntiis, proposto nuovo piano rientro Anas

(ANSA) - PESCARA, 20 MAG - La regione Abruzzo ha proposto all'Anas un nuovo piano di rientro in ente di strade regionali: la ha rivelato l'assessore alle attività produttive Umberto De Annuntiis durante il webinair ANSA-Anas. L'elenco delle strade, provinciali e regionali, è in questi giorni negli uffici competenti del Ministero dei trasporti per l'eventuale firma.

Per l'assessore poi il futuro della mobilità in Abruzzo passerà attraverso alcuni piani di sviluppo quali "per importanza, l'ampliamento della Avezzano-Sora, progetto che è stao presentato nei giorni scorsi anche con la presenza di Marasco dell'Anas, la Pedemontana Abruzzo-Marche, e la fondovalle a Lanciano per collegare la costa con la Fondo Valle del Sangro".

(ANSA).