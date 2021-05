Minacce e violenze alla compagna, scatta allontanamento casa

(ANSA) - CHIETI, 20 MAG - La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha eseguito nei confronti di un uomo di 47 anni di Guardiagrele, pregiudicato, un'ordinanza che ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa, ai suoi familiari ed ai luoghi di lavoro frequentato dalla stessa. L'uomo è indagato per numerosi episodi di maltrattamento e di lesioni personali compiuti nei confronti della compagna. Il provvedimento eseguito oggi è stato emesso dal Gip del Tribunale di Chieti Andrea Di Bernardino su richiesta del sostituito procuratore della Repubblica Marika Ponziani. L'indagine ha permesso di ricostruire che gli episodi di vessazione, maltrattamenti e violenze sia verbali che fisiche, venivano compiuti da oltre due anni, da quando la donna, che abita in un'altra regione, dopo aver conosciuto l'uomo con il quale aveva in comune la passione per i cavalli, aveva deciso di trasferirsi in provincia di Chieti per intraprendere un percorso di vita insieme. In realtà l'uomo, pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, già destinatario nel 2013 di un analogo provvedimento per reati commessi nei confronti della ex moglie e dei figli, aveva da subito manifestato la propria indole violenta ed aggressiva alimentata anche dal costante abuso di alcolici Dalle indagini che hanno portato al provvedimento eseguito oggi è emerso che più volte la donna era finita in ospedale per farsi curare le lesioni riportate e che anche i suoi familiari erano stati minacciati. Al culmine dell'ennesima lite scoppiata lo scorso aprile, la donna, a causa dei continui maltrattamenti e violenze, si è recata in Questura per denunciare il compagno e, contestualmente, ha abbandonato l'abitazione familiare rivolgendosi ad un centro antiviolenza che ha provveduto al suo collocamento presso una struttura protetta. Tuttavia l'uomo è rimasto ad abitare in quella casa ed ha continuato ad attuare porre ulteriori comportamenti vessatori nei confronti della compagna ovvero appostamenti nei pressi del luogo di lavoro, minacciandola di farle del male e di uccidere i cavalli di proprietà della donna. (ANSA).