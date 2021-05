Blitz Ps, trovati video che esaltavano stragi suprematiste

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Foto, video e simboli che inneggiavano al nazismo ed esaltavano le stragi di matrice suprematista. E' quanto hanno trovato gli investigatori della Polizia nelle chat degli estremisti di destra coinvolti nell'indagine contro un'organizzazione che puntava a ricostruire un partito fascista.

Immagini e video sono stati trovati nella disponibilità di tre soggetti residenti a Firenze, Prato e Grosseto, considerati tra gli animatori delle chat 'Boia chi molla' e 'Ultima legione', che sono stati perquisiti questa mattina dagli agenti delle Digos. L'obiettivo degli animatori delle chat, dicono gli investigatori, era quello di reclutare militanti per mettere in piedi una struttura politica di ispirazione fascista ma non è escluso che volessero compiere anche azioni violente (ANSA).