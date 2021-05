Blitz Polizia contro organizzazione estremisti destra

(ANSA) - L'AQUILA, 20 MAG - Un'operazione della Polizia nei confronti di presunti appartenenti ad un'organizzazione di estrema destra chiamata 'Ultima Legione' è scattata questa mattina in diverse città italiane. L'indagine, condotta dall'Antiterrorismo e dalla Digos dell'Aquila, è stata diretta dalla procura abruzzese e coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. La Polizia di Stato ha eseguito 25 decreti di perquisizione in 18 province italiane ( L'Aquila, Milano, Como, Chieti, Verona, La Spezia, Genova, Pescara, Terni, Macerata, Piacenza, Modena, Vicenza, Lecce, Fermo, Roma, Cosenza, Venezia). Agli appartenenti ad Ultima Legione viene contestato il perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, con istigazione all'uso della violenza quale metodo di lotta politica e diffusione online di materiale che incita all'odio ed alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi. Le indagini sono state avviate nel 2019 su alcuni sodali residenti in Abruzzo e si sono poi sviluppate riguardo alle condotte tenute anche da altri soggetti, accusati di essere partecipi della medesima organizzazione, su tutto il territorio nazionale. I fatti contestati traggono origine da dichiarazioni e documenti diffusi online tramite le piattaforme di messaggistica digitale WhatsApp e Telegram di Ultima Legione ed affini, nonché sui social network Facebook e VKontakte (social network russo noto per l'assenza di censura interna). (ANSA).