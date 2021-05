‘La sostenibilità si fa strada in Abruzzo’, il webinar Anas-ANSA

Andrà in onda giovedì 20 maggioi alle ore 15.00 su ANSA.it il webinair ‘La sostenibilità si fa strada in Abruzzo’, ossia l’Anas all’ascolto dei territori, secondo appuntamento del ciclo di incontri tra Anas e ANSA. Interventi e tavola rotonda per raccontare le nuove strategie dell’azienda sul territorio anche alla luce del Piano Rientri, investimenti, priorità, sostenibilità, infrastrutture come motore dello sviluppo.



All’incontro moderato dalla redazione di ANSA Abruzzo parteciperanno Claudio Arcovito, Responsabile sostenibilità e politiche sociali Anas, Renzo Iorio, Vice Presidente vicario Federturismo Confindustria, Antonio Marasco, Responsabile Struttura territoriale Anas Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regione Abruzzo, Angelo Caruso, Presidente Provincia L’Aquila, Mario Pupillo, Presidente Provincia Chieti, Antonio Zaffiri, Presidente Provincia Pescara, Diego di Bonaventura, Presidente Provincia Teramo, Luciano Sammarone, Direttore Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.