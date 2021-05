Castellitto, D'Annunzio mai artista tanto amato e odiato

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Mai c'è stato un poeta tanto adorato in vita come una rock star , un genio a 360 gradi, come Gabriele D'Annunzio e tanto odiato post mortem. Elsa Morante diceva che era un imbecille e Pier Paolo Pasolini lo detestava ed è una cosa strana perchè D'Annunzio e Pasolini avevano qualcosa in comune, erano entrambi poeti-soldato, pronti ad uscire dalla trincea e a prendersi un colpo in fronte". Così Sergio Castellitto, che lo ha interpretato nel film Il Cattivo Poeta, sorprendente opera prima di Gianluca Jodice in sala dal 20 maggio con 01 in 200 copie, presentata oggi. (ANSA).