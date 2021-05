A14, chiusa per quattro ore notturne Pescara sud da Bari

(ANSA) - PESCARA, 18 MAG - Sull'autostrada A14 per consentire attività di ispezione del portale di uscita, in orario notturno, dalle 1:00 alle 5:00 di giovedì 20 maggio 2021 sarà chiusa la stazione di Pescara sud, in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ortona.

(ANSA).