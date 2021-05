Giro d'Italia E bike, domenica 16 la Sulmona-Campo Felice

(ANSA) - SULMONA, 15 MAG - Tutto pronto per la tappa del Giro d'Italia E Bike che domani, domenica 16 maggio, partirà da Sulmona. Si tratta dell'evento ciclistico che percorre l'Italia sulle strade e nei giorni della Corsa Rosa e avrà come punto di partenza piazza Garibaldi per arrivare a Campo Felice dopo 97,5 chilometri. L'evento, sostenuto dalla Fondazione Carispaq, è stato presentato nell'aula consiliare di Palazzo San Francesco.

"Abbiamo voluto fortemente questa tappa perché con questo giro di tipo escursionistico possiamo far conoscere il nostro bellissimo territorio". Così il sindaco di Sulmona Annamaria Casini che, quale presidente del Comitato tappa, ha salutato in videoconferenza il direttore del Giro-E, Roberto Salvador.

"Siamo molto contenti di aver trovato subito grande entusiasmo nella città di Sulmona - ha detto Salvador - Un evento che abbiamo messo in piedi in poco tempo perché a febbraio non eravamo certi di poterlo fare". Il Comitato tappa presieduto da Fernando Ranalli, presidente provinciale della Fci, ha stilato un programma di manifestazioni collaterali che animeranno piazza Garibaldi dove sarà allestito il villaggio della 9^ tappa del Giro-E 2021. Dalle 9.30 banda musicale Acmi di Introdacqua e scuola di danza Music & Dance; partenza alle 11.05: da piazza Garibaldi passaggio su corso Ovidio e viale Stazione, in direzione Pratola Peligna, poi si attraversano Raiano e Castelvecchio Subequo; da Castel di Ieri il percorso si ricongiungerà con quello del Giro d'Italia fino a Campo Felice.

In gara nove team per 6 maglie con i partecipanti che vivono le stesse emozioni dei professionisti.

Due ciclisti sulmonesi, Aurelio Di Pietro e Paolo Pennestrì, parteciperanno al Giro-E. Dopo la partenza in piazza Garibaldi, alle 11.30, esibizione di handbike del Comitato italiano paralimpico, a mezzogiorno spazio al downhill con l'esibizione della Gravity Academy. Piazza Garibaldi verrà abbellita con palloncini rosa e coreografie della Giostra Cavalleresca; per tutta la mattinata si potrà visitare lo stand espositivo della Fondazione Isal per far conoscere la ricerca sul dolore. (ANSA).