Rai: presidio sotto sede Abruzzo per 'autonomia da partiti'

(ANSA) - PESCARA, 12 MAG - Anche a Pescara il flash mob presidio all'esterno della sede Rai organizzato dai giornalisti, sindacato, rsu, quadri e tecnici per chiedere una 'giusta riforma della governance e autonomia dai partiti'.

Il presidio si è svolto all'unisono davanti a tutte le sedi Rai regionali, e secondo quanto affermato dall'Usigrai ha il 'valore simbolico di unire le "piazze" per una richiesta unitaria di libertà'. I giornalisti della sede rai Abruzzo hanno ribadito che "Via la morsa dei partiti dalla Rai. La vicenda che ha coinvolto di recente l'azienda di servizio pubblico ha reso evidente un sistema che da sempre denunciamo come inaccettabile". (ANSA).