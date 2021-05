Nuoto:Criteria,Di Cesare vicecampione d'Italia nei 100 dorso

(ANSA) - SAN GIOVANNI TEATINO, 12 MAG - Vittoria Azzurra Di Cesare, classe 2008, atleta della Sgt, si é laureata vicecampione d'Italia nei 100 dorso della categoria Ragazzi 1 con il tempo di 1'03''85 ai Criteria Giovanili nazionali su base regionale; la gare in vasca corta (25 m) si sono disputate nei concentramenti di S.Salvo e L'Aquila. La Di Cesare ha anche stabilito il nuovo record abruzzese della specialità di Ragazzi 1 superando dopo 12 anni il primato regionale detenuto Francesca Morelli (1'05''41).

Soddisfatto per il risultato il tecnico della società di S.Giovanni Teatino (Chieti), Cristian Di Sabatino. "Vittoria si è classificata seconda a livello nazionale: siamo molto soddisfatti visto che il precedente di 1'05''34' e che era il suo personale, è stato ulteriormente migliorato. Siamo contentissimi per questa sua performance e siamo certi che questo sia solo l'inizio di un percorso pieno di successi".

Dietro i risultati di un atleta c'è anche la famiglia.

Raggiante il papà della giovane nuotatrice, Carmine Di Cesare.

"La soddisfazione è tanta, ma il nostro ringraziamento va alla struttura, alla società e al tecnico Di Sabatino. Si è creato un grande gruppo e questo è fondamentale per arrivare a risultati importanti. Per i nostri ragazzi era importante tornare a fare attività dopo la pandemia". La Di Cesare tornerà a gareggiare con la sua squadra in vasca lunga (50 m) al meeting di Riccione i prossimi 11, 12 e 13 giugno. (ANSA).