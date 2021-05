Bandiere blu: con new entry Abruzzo sale a 13

(ANSA) - PESCARA, 10 MAG - Con l'assegnazione a Pescara, Francavilla al Mare e Martinsicuro, salgono a 13, per il 2021, le Bandiere blu in Abruzzo: sei nel Teramano, quattro nel Chietino, due nell'Aquilano e una nel Pescarese. Rispetto alle 10 dello scorso anno, aumenta dunque il numero di spiagge abruzzesi "sostenibili".

Oltre alle tre new entri, il riconoscimento viene confermato per Fossacesia, Vasto, San Salvo (Chieti), Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Giulianova, Tortoreto (Teramo), i laghi di Scanno e Villalago (L'Aquila).

"Un dato straordinario - commenta l'assessore regionale al Turismo, Daniele D'Amario - che conferma la sostenibilità della nostra costa adriatica con punte di alto valore naturalistico e perfettamente preservate. Proprio questo riconoscimento legato all'aumento delle Bandiere Blu è il miglior viatico per una stagione turistica nella quale il prodotto mare è destinato a recitare un ruolo di primo piano. Ora si apre la sfida di mantenere questo livello alto di sostenibilità".

L'azione di prevenzione e rispetto delle normative nazionali e europee in materia di depurazione delle acque sono alla base della performance abruzzese, ma dal punto di vista turistico ora il dato va declinato sull'offerta: "è questa la sfida che dobbiamo raccogliere - aggiunge l'assessore - una parte importante della promozione e del marketing territoriale dovrà tener conto di questo dato se veramente si vuole dare una svolta all'offerta turistica abruzzese. È una sfida importante che nel 2021 intendiamo giocare fino in fondo".

Martinsicuro ottiene nuovamente la Bandiera blu dopo otto anni dall'ultima assegnazione: "Siamo veramente molto contenti per questo importante riconoscimento che ci è stato assegnato e che rimette Martinsicuro sulla 'mappa' delle più importanti ed apprezzate spiagge del nostro Paese", dichiarano il sindaco, Massimo Vagnoni, e l'assessore all'Ambiente, Marco Cappellacci.

Per Pineto si tratta del diciottesimo conferimento della Bandiera Blu: "Si tratta di una grande soddisfazione viste le difficoltà per gli operatori legate alla conseguente crisi economica - dice il sindaco, Robert Verrocchio - Il nostro comune sta investendo nel turismo balneare e nell'eco-sostenibilità e lo farà ancora di più quest'anno con azioni mirate per sostenere gli operatori turistici". (ANSA).