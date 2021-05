Si ribalta imbarcazione, salvato diportista a Ortona

(ANSA) - CHIETI, 08 MAG - Un diportista è stato soccorso questa mattina dalla Capitaneria di Porto di Ortona (Chieti), dopo essersi ribaltato in mare con la sua imbarcazione di circa 5 metri a circa 200 metri dalla scogliera. A dare l'allarme una donna che si trovava sul lungomare in località Foro di Ortona e un sottufficiale della stessa Guardia Costiera che stava tornando a casa. Il diportista, un 75enne di Ortona, è finito in acqua a causa del mare mosso e del forte vento; è riuscito a farsi notare urlando e sbracciandosi tra le onde. La Sala operativa della Guardia Costiera ha inviato subito sul posto la Motovedetta in servizio di soccorso che è riuscita in breve tempo ad arrivare sul posto. Il diportista, che ha avuto un principio di ipotermia, è stato condotto in porto a Ortona da dove un'ambulanza del 118 lo ha trasportato all'ospedale di Chieti per accertamenti. (ANSA).