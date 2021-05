Giro, sindaco Termoli ad atleti, li attendiamo con piacere

(ANSA) - TERMOLI, 08 MAG - Parte oggi da Torino il Giro d'Italia 2021 che arriverà venerdì prossimo, 14 maggio, a Termoli. La città adriatica è inserita nella settima tappa Notaresco-Termoli di 181 chilometri. Il giorno successivo, per l'ottava tappa, i ciclisti partiranno da Foggia per poi transitare in Molise, in provincia di Campobasso, per gli svincoli di Gambatesa, Monacilioni, Campodipietra, salendo fino a Campobasso, Vinchiaturo, raggiungendo poi Guardiaregia da dove si salirà fino a Bocca della Selva.

"Saranno due giorni importanti per Termoli e il territorio provinciale di Campobasso - dichiara il sindaco Francesco Roberti, presidente della Provincia - A Termoli vivremo l'arrivo della settima tappa con gli ultimi tre chilometri in città. È stato un lavoro di squadra quello compiuto in questi ultimi mesi per riuscire a portare il Giro d'Italia a Termoli e nel territorio provinciale di Campobasso. Saranno due giorni di promozione per il Molise in cui il nostro territorio sarà sotto i riflettori". Roberti conclude salutando gli atleti: "Li attendiamo con piacere". (ANSA).