Covid:Curcio, volontariato spina dorsale Italia, aiutiamolo

(ANSA) - PESCARA, 07 MAG - "Aiutiamo il volontariato perché è la spina dorsale dell'Abruzzo e dell'Italia e rappresenta lo spirito del nostro Paese. Un volontariato come quello che esiste nel nostro Paese non esiste in nessuna altra parte del mondo. Io credo che questo sia un esempio di coordinamento e di condivisione. Non ricordiamocelo solo nelle emergenze, ma ricordiamocelo quando programmiamo, quando finanziamo le strutture, quando organizziamo le città, quando organizziamo le nostre attività. Facciamo in modo che chi dona sia messo in condizione di farlo nella maniera migliore possibile come stiamo vedendo qui oggi". Lo afferma il capo del dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, a margine della visita con il generale Figliuolo all'hub vaccinale di Pescara, parlando di una regione con cui "c'è un forte legame" e definendo l'Abruzzo "generoso", anche a causa dei "grandi dolori" vissuti. (ANSA).