Willie Peyote e Stefano Di Battista ospiti di 'Interno 8'

Il rapper Willie Peyote, recente premio della critica al Festival di Sanremo, e il musicista Stefano Di Battista saranno i protagonisti della nuova puntata di "Interno 8" in onda domani, venerdì 7 maggio alle 21, su Rete8, Rete8.it e sulla pagina Facebook di Rete8.

Con Willie Peyote si tornerà a parlare di live: il 19 giugno debutterà il "Mai dire mai Tour degradabile", che porterà la sua musica in giro per l'Italia per tutta l'estate. La tournée prende il titolo dal brano "Mai dire mai (La locura)" con cui il rapper torinese ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, conquistando critica e pubblico.

Il sassofonista Stefano Di Battista parlerà del suo ultimo album "Morricone Stories" (Warner Music), uscito il 2 aprile, con cui omaggia il compositore e premio Oscar Ennio Morricone al quale era legato da una sincera amicizia e da diverse collaborazioni. Nel disco è anche presente il brano "Flora", che Morricone scrisse proprio per Di Battista.

Ad accogliere i due ospiti su Rete8 saranno, come sempre, la conduttrice Paola De Simone, affiancata dal collega giornalista Luca Pompei, dall'attrice Tiziana Di Tonno e dal 'musicofelice 'Alessandro De Berardinis. Poi l'appuntamento culinario con Luciano Passeri.

Telespettatori e webspettatori potranno interagire direttamente dalle pagine Facebook di "Interno 8" (facebook.com/Interno8.Rete8) e Rete8 (facebook.com/Rete8) dove il programma sarà trasmesso in diretta.