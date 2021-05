Covid, Asl Teramo, diminuiti ricoveri. Superato tetto vaccini

(ANSA) - TERAMO, 03 MAG - Sempre meno ricoveri Covid nel territorio della Asl di Teramo. A confermarlo sono i dati presentati dal direttore generale Maurizio Di Giosia che, nel corso di una conferenza stampa convocata per fare il punto sulla situazione, ha evidenziato anche l'accelerazione della campagna vaccinale che ha portato la Asl teramana, unica in Abruzzo, a superare il tetto delle vaccinazioni fissate dal piano nazionale.

"Ad oggi abbiamo 113 ricoverati nelle nostre strutture ospedaliere - ha sottolineato Di Giosia - di cui 17 nella Rsa di Bellocchio, 28 ad Atri, 33 a Giulianova e 32 a Teramo. Tre sono i pazienti in rianimazione". Sul fronte dei tamponi sono 2700 quelli effettuati nel Teramano dal 30 aprile al 2 maggio, con un tasso di positività del 4.7%.

"Anche sul fronte vaccini stiamo svolgendo l'attività a pieno ritmo - ha aggiunto Di Giosia - Ieri ne abbiamo fatti 2900, 785 in più rispetto a quanto previsto dal piano nazionale per la nostra Asl. Il primo maggio ne abbiamo fatti 2865 e il 30 aprile 2.717, consentendo all'Abruzzo di raggiungere, nel giorno del vaccino Day, l'obiettivo nazionale. Nell'ultima riunione dell'Unità di crisi regionale, inoltre, il presidente della Regione Marsilio ha ribadito come la Asl di Teramo sia stata l'unica ad aver superato il tetto delle vaccinazioni previste. E questo ci gratifica".

Di Giosia ha poi parlato delle code registrate all'hub vaccinale di Colonnella. "Ci scusiamo con tutti i cittadini - ha concluso - ci sono situazioni che vanno migliorate dal punto di vista organizzativo e lo stiamo facendo". (ANSA).