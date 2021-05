Vaccini: inaugurato centro al Pala Masciangelo di Lanciano

(ANSA) - LANCIANO, 01 MAG - Cinque linee vaccinali e una capacità di somministrazione di 700 vaccini al giorno: sono i numeri della struttura vaccinale inaugurata oggi al Pala Masciangelo di Lanciano dove in mattinata sono state 250 persone vaccinate nella mattinata con fluidità e senza intoppi: file ordinate, niente lunghe attese, accoglienza scrupolosa e attenta da parte dei volontari del Rotary, Protezione civile, Croce Rossa, Comitato #maniuniteperpadova, Associazione La Conchiglia e Avo. ''Nel 1° maggio che ricorre nel pieno della campagna vaccinale il mio pensiero va ai nostri dipendenti e ai tantissimi volontari anche oggi in prima linea per mettere in sicurezza la salute di anziani e persone fragili. Essere al lavoro in questa giornata e per questa finalità è l'omaggio più bello e nobile da rendere a questa ricorrenza. E ringrazio davvero tutti" - ha detto il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael - intervenuto all'inaugurazione dell'hub vaccinale insieme al sIndaco Mario Pupillo e alla responsabile Manola Rosato. Sempre oggi altre équipe sono state impegnate nelle vaccinazioni sia negli Hub che a domicilio, come quella di Guardiagrele, guidata da Lucilla Gagliardi, approdata a Rapino, lo stesso hanno fatto alcuni medici di medicina generale e la task force dell'Esercito nel Sangro-Aventino. Vaccinazione domiciliare dei pazienti oncologici seguiti dall'équipe di Cure palliative, guidata da Pier Paolo Carinci. Ieri sono state 3.984 le dosi somministrate in provcia di Chieti, 948 delle quali a Vasto. (ANSA).