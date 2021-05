Raid al 'Classico' Pescara con video virale,sindaco denuncia

(ANSA) - PESCARA, 01 MAG - Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, denuncia alla Polizia Postale gli autori e i protagonisti di un video virale che rappresenta un raid vandalico ai danni del Liceo Classico 'D'Annunzio': nel video ci sono giovani e giovanissimi, all'apparenza sotto effetto di alcool o sostanze psicotrope, probabilmente in orario di coprifuoco, che urlano scompostamente slogan e due di loro si fanno riprendere mentre urinano contro il portale dell'istituto intitolato a Gabriele D'Annunzio dopo aver millantato con un coretto l'intenzione di dare fuoco alla struttura e bestemmiato.

"La Polizia Postale - ha spiegato il sindaco al quale sono stati inoltrati due frammenti video del raid - ha tutte le professionalità e le competenza per individuare i vandali ed esagitati che in un video purtroppo virale si vantano di un raid oltraggioso e inqualificabile all'esterno del Liceo classico, offendendo profondamente Pescara e i pescaresi".

Masci provvederà a sporgere immediatamente denuncia contro ignoti a tutela della città. "Per loro un gesto di sfida alle regole del vivere civile, per noi tutti un atto ignobile, intollerabile e ingiustificabile - continua il sindaco - . Si sono ripresi con orgoglio e a viso scoperto nel loro delirio, mettendo in rete ciò che nella loro distorta percezione della realtà è un atto di protagonismo di cui andare fieri. Non possiamo pertanto considerare l'episodio come una bravata o come una goliardata. Quanto accaduto è espressione di delinquenza comune con vaneggianti, folli e vergognose venature politiche condite da parole blasfeme. Pescara non merita tutto questo. Nel sistema anglosassone, una volta individuati, i responsabili sarebbero condannati a frequentare le lezioni proprio nella scuola da essi offesa. Dobbiamo moltiplicare gli sforzi per combattere l'ignoranza, l'incultura e l'emarginazione da cui si originano questi episodi di intolleranza e di prevaricazione.

Che vanno condannati con fermezza da tutti, senza 'se' e senza 'ma'». (ANSA).