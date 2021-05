Cede crick mentre fa manutenzione a trattore, morto 80enne

(ANSA) - CHIETI, 01 MAG - Un agricoltore di 80 anni di Tollo (Chieti) è morto schiacciato sotto il suo trattore mentre era intento a fare la manutenzione del mezzo. Il trattore era dentro il garage, sollevato dal crick, che a quanto pare ha avuto un improvviso cedimento. Quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e il 118, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Per gli accertamenti si sono recati sul posto i carabinieri della stazione di Tollo. La salma è stata restituita ai familiari. E' stata la moglie a scoprire quanto era accaduto alcune ore dopo il fatto. (ANSA).