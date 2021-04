L'Aquila, flashmob artisti in piazza Duomo contro coprifuoco

(ANSA) - L'AQUILA, 30 APR - Un flashmob di artisti in piazza Duomo all'Aquila per dire no al 'coprifuoco' alle ore 22 fino al 31 luglio, che compromette la sopravvivenza degli artisti, professionisti e non, e dei locali che danno spazio agli spettacoli dal vivo nella stagione estiva. Hanno portato i loro strumenti e i figli gli artisti che si sono riuniti per far sentire la loro voce, con in testa Diego del Vecchio e Fabio Iuliano. Le chitarre hanno vibrato, facendo da sottofondo alla manifestazione di disagio del comparto degli artisti che animano le serate dei locali del capoluogo.

Presenti a sostenerli anche alcuni ristoratori e passanti.

"Se c'è davvero la volontà di far ripartire tutti i settori economici, il coprifuoco non è certo la strada giusta da intraprendere. Non è questione di 22 o 23. Il coprifuoco oggi è una misura che penalizza le attività, ormai in ginocchio da più di un anno" dice Del Vecchio. (ANSA).