"Jazz a scuola dal Palco" in streaming da L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 30 APR - Oltre 1000 studenti delle classi IV e V delle scuole primarie collegate, da tutta Italia, in streaming, hanno seguito la lezione-concerto "Il jazz a scuola dal Palco", che si è tenuto all'Aquila questa mattina. Grande l'entusiasmo degli studenti che l'hanno accompagnata con balli e applausi. In diretta dal Palazzetto dei Nobili, il gruppo Crazy Stompin' Club con nove componenti e undici studenti della scuola Dante Alighieri si sono esibiti in sonorità e pezzi di Louis Armstrong, "il bambino che inventò il jazz". Far conoscere ai ragazzi il jazz, attraverso storie divertenti, aneddoti e leggende metropolitane su un ragazzo come Louis Armstrong, nato dalla miseria di New Orleans, diventato musicista, scrittore, attore di cinema, artista, ma anche sostenitore dei diritti civili. Uno sperimentatore di tecnologie, creativo che lavorava sul linguaggio e sulle immagini accostato, nella lezione, a Walt Disney, il quale spesso cita Armstrong. Tra i capolavori della cinematografia animata, oltre alle sonorità di Jazz de "Il libro della giungla", "Biancaneve", "Fantasia" e "La carica dei 101", imperdibile è "La Principessa e il ranocchio" che racconta la storia di Louis Armstrong, incarnato dal coccodrillo suonatore.

Negli "Aristogatti" il capo della band dei gatti vagabondi si chiama Cat Scat, in riferimento a Armstrong. La giornata di oggi rientra nel progetto 'il Jazz va a scuola' in collaborazione con Italia Jazz Club, Teatro Opera Project, Istituto Comprensivo Dante Alighieri e Comune dell'Aquila. (ANSA).