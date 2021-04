Rapina in ufficio postale a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 29 APR - Rapina questa mattina all'ufficio postale di viale della Pineta a Pescara dove, secondo una prima ricostruzione, due persone con il volto coperto sono entrate portando via denaro ancora da quantificare. I due sono arrivati davanti alla filiale su uno scooter: uno è rimasto all'esterno, l'altro è entrato, minacciando con una pistola personale e clienti per poi farsi consegnare i soldi. Poi la fuga. Non ci sono stati feriti, ma per precauzione è intervenuta un'ambulanza. Sul posto gli agenti della Squadra Volante e della Polizia Scientifica per i rilievi. Si stanno anche ascoltando alcune testimonianze. Si è alzato in volo un elicottero della Polizia di Stato. L'ultima rapina commessa a Pescara in un ufficio postale risale al 27 novembre 2020, in via Monte Faito.

(ANSA).