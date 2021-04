Covid: variante rara in Abruzzo dall' Egitto

(ANSA) - PESCARA, 29 APR - Individuata in Abruzzo una variante rara del Covid-19. E' emersa dalle attività di sequenziamento condotte dal laboratorio di Genetica molecolare - Test Covid-19 dell'Università di Chieti. Si tratta della variante "C.11". "All'interno della sequenza - spiega all'ANSA il direttore del laboratorio, Liborio Stuppia - è presente una mutazione che è la stessa che si trova nella sudafricana e nella brasiliana. Non è comunque tra quelle al momento segnalate come pericolose". Due i pazienti su cui è stata accertata la presenza variante: sono rientrati di recente dall'Egitto. (ANSA).