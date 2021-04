Studentessa di Sulmona vince concorso reporter per un giorno

(ANSA) - SULMONA, 28 APR - È Anastasia Varrasso, studentessa della classe 5A, indirizzo Arti figurative, del liceo artistico "Mazara" di Sulmona, la vincitrice del concorso "Reporter per un giorno aspettando il Giro d'Italia" /sezione fotografia, organizzato RCS Sport con il supporto de "La Gazzetta dello Sport", rivolto alle scuole secondarie di secondo grado delle province toccate dal Giro. "Sulla scia dell'arte" è il titolo scelto dalla studentessa del polo liceale "Ovidio" per il suo lavoro, "una "manipolazione fotografica" che porta in primo piano il rosone della basilica di Collemaggio dell'Aquila, integrato alla ruota di bicicletta, a sottolineare l'immersione nell'arte grazie al patrimonio artistico locale. Un'immersione resa possibile grazie all'evento sportivo che più di tutti coinvolge nel profondo il territorio nazionale: il Giro d'Italia", spiega la studentessa, molto emozionata e felice per la vittoria. "Davvero non me lo aspettavo", commenta, "anche perché per me era la prima volta che mi mettevo alla prova con un concorso fotografico". Il premio per lei sarà una giornata da fotoreporter, insieme a giornalisti e fotografi professionisti, il prossimo 16 maggio, in occasione della tappa della corsa da Castel di Sangro - Campo Felice (Rocca di Cambio). Gli scatti realizzati durante la giornata saranno pubblicati sul sito della Corsa. (ANSA).