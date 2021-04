Mozione antifascista Pescara: Prc, Pd smemorato, esiste già

(ANSA) - PESCARA, 28 APR - "La mozione "Mai più fascismi" fu approvata nel consiglio comunale del 19 marzo 2018 su proposta dell'ex consigliere comunale Ivano Martelli. Il PD è smemorato.

Perché non è stato in grado di modificare modulistica e regolamenti comunali quando era al governo della città? La mozione è tutt'ora vigente e bisogna dargli seguito affinché non siano concessi spazi, contribuiti e patrocini a tutte quelle organizzazioni e iniziative che inneggiano all'odio, all'omofobia, al razzismo, o che alludono a rigurgiti fascisti.

Il Sindaco è chiamato a modificare al più presto i regolamenti comunali e la modulistica in base a quanto previsto dalla mozione disattesa da 3 anni che attende semplicemente di essere applicata", lo scrive il segretario provinciale di Rifondazione Corrado Di Sante.

Di Sante però spiega che "È vergognoso e grave che la destra pescarese abbia delle difficoltà a dichiararsi antifascista. I consiglieri comunali di maggioranza avrebbero preferito che Hitler e Mussolini vincessero la guerra? La destra farebbe bene mettersi in testa che in Italia per essere democratici bisogna essere antifascisti. Detto questo la vicenda della mozione che impegna il comune di Pescara a non concedere spazi, contributi e patrocinio a tutti coloro che non si dichiarano antifascisti è davvero imbarazzante sia per la destra sia per il PD. Sono entrambi arroccati dentro un asfittico teatrino". (ANSA).