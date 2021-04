Marsilio riceve all'Aquila l'ambasciatrice del Sudafrica

(ANSA) - L'AQUILA, 27 APR - Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha ricevuto a Palazzo Silone, a L'Aquila, il Capo Delegazione dell'Ambasciata in Italia della Repubblica del Sudafrica, ambasciatrice Nosipho Nausca-Jean Ngcaba.

L'incontro si è svolto oggi, "Freedom Day", festività sudafricana che annualmente ricorda il 27 aprile 1994, giorno in cui, a seguito delle prime elezioni democratiche, Nelson Mandela fu eletto primo Presidente della Repubblica sudafricana, mettendo fine all'apartheid e avviando il processo di riforma democratica del Paese.

"La comunità italiana in Sudafrica - ha detto Marsilio - è fortemente rappresentata da molti abruzzesi che contribuiscono alla crescita di quel grande Paese e l'ambasciatrice è fortemente impegnata a stringere e rafforzare le relazioni tra Abruzzo e Sudafrica, a partire dai rapporti con i nostri parchi nazionali, verso i quali il Paese africano mostra grande interesse".

L'ambasciatrice, dopo aver sottolineato che l'Abruzzo e la Repubblica del Sudafrica hanno in comune l'amore per la natura e per la tutela dell'ambiente, ha espresso felicitazioni per la recente nomina del Parco Nazionale della Maiella a Geoparco dell'Unesco con altri 7 Parchi, avvenuta il 22 aprile scorso, e ha ricordato che il suo Paese conta 19 parchi nazionali, oltre a 5 parchi transnazionali. "L'Abruzzo per noi ha un valore speciale in quanto la più grande presenza italiana in Sudafrica è costituita da cittadini provenienti da questa regione".

L'ambasciatrice ha fatto dono al presidente Marsilio di un libro che racconta le vicissitudini di Mandela e dei grandi mutamenti democratici cha hanno fatto seguito alla sua nomina a presidente della Repubblica. Parlando della figura di Nelson Mandela e delle riforme che egli ha portato a compimento nel suo Paese, Marsilio ha sottolineato che "dopo aver trascorso in carcere gran parte della sua esistenza, Mandela non ha coltivato alcun sentimento di vendetta, garantendo una transizione pacifica nel suo Paese: questa credo che sia stata la cosa più grande e più nobile che abbia fatto nella sua vita".

Gli italiani nella Repubblica sudafricana sono quasi 70 mila, la più grande comunità italiana nel continente africano. (ANSA).