Fontamara in filodiffusione da campanili Aielli

(ANSA) - AIELLI (L'AQUILA), 27 APR - Compleanno con Fontamara letto in filodiffusione per tutto il paese: Aielli celebra così i 111 anni della nascita di Ignazio Silone, alias Secondino Tranquilli, nato a pochi chilometri di distanza nel centro marsicano di Pescina (L'Aquila).

L'amore e l'impegno sulla figura del grande scrittore abruzzese non è una novità: tre anni fa infatti ad Aielli fu trascritto su parete, per intero, tutto il romanzo Fontamara, che è un classico che racchiude in se le motivazioni delle lotte sociali del '900.. L'iniziativa riscosse un enorme successo e fu l'inizio di un percorso che ha portato il piccolo centro marsicano a diventare meta turistica per decine di migliaia di visitatori. L'anno seguente, l'associazione culturale LIbert'aria., sulla scia del successo che il murale portò con sé, promosse un'altra iniziativa, la registrazione della lettura del romanzo fatta da cittadini aiellesi e non. Il risultato fu che 133 tra aiellesi e marsicani, a turno, lessero un passo del romanzo siloniano generando così un cd audiolibro, della durata di 8 ore, messo in vendita, per scopi sociali, al prezzo di 5 euro.

Quest'anno, in occasione dell'anniversario della nascita dello scrittore pescinese, che ricorre il primo maggio, l'amministrazione comunale ha deciso di mandare in filo diffusione, dai campanili dei due centri, Aielli alto e Aielli Stazione, l'intero audiolibro. In questo modo, sia gli aiellesi, sia i numerosi visitatori, potranno ascoltare la lettura di Fontamara nelle piazze del paese o tra le vie del borgo.

"L'idea nasce come omaggio a Silone e come strumento che, partendo dal bellissimo progetto realizzato dall'associazione Libertaria, punta a sensibilizzare la riflessione sulle tematiche affrontate nel libro. Disuguaglianze, sfruttamento, impoverimento, argomenti purtroppo ancora vivi e presenti nella nostra società - commenta il primo cittadino Enzo Di Natale che, continua - e poi vuole essere anche un modo originale di promuovere la cultura e di far scoprire e riscoprire la bellezza della lettura di un romanzo senza tempo". (ANSA).