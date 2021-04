A24, chiusura notturna uscita L'Aquila Ovest

(ANSA) - L'AQUILA, 27 APR - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti e improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria necessaria per l'adeguamento sismico del Viadotto Fosso Vetoio, dalle ore 22:00 di martedì 27 aprile alle ore 06:00 di mercoledì 28 aprile sarà disposta la chiusura al traffico della rampa bidirezionale dello Svincolo di L'Aquila Ovest, sia per il traffico in uscita dall'autostrada, con provenienza da Teramo, sia per quello in ingresso in autostrada A24, con direzione A25/Roma.

Nel suddetto periodo sarà possibile usufruire delle rampe dello Svincolo di Tornimparte in carreggiata ovest (in uscita con provenienza da Teramo e ingresso verso A25/Roma), pertanto per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso la viabilità ordinaria de L'Aquila Ovest sarà possibile uscire allo Svincolo de L'Aquila Est, mentre per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di L'Aquila Ovest e diretti verso A25/Roma sarà possibile entrare in A24 sia dallo Svincolo di L'Aquila Est sia dallo Svincolo di Tornimparte. (ANSA).