Calcio, a Pescara domani il recupero con Virtus Entella

(ANSA) - PESCARA, 26 APR - Dopo due settimane di stop imposte dalla Asl per un focolaio Covid (9 positivi tra calciatori e componente staff), il Pescara domani torna in campo. In occasione della sosta del campionato si recupererà, infatti, la gara casalinga con la Virtus Entella. All'Adriatico il fischio d'inizio è previsto per le 14. Tra giocatori ancora positivi e infortunati Grassadonia avrà quasi mezzo organico fuori causa.

Il trailer abruzzese però non si fascia la testa, sapendo che servirà la vittoria. "'Ho detto alla squadra di andare oltre le difficoltà. Abbiamo posticipato la rifinitura al pomeriggio proprio per avere un quadro più chiaro. Ma non dobbiamo trovare alibi perché dobbiamo fare una partita da tre punti fondamentali. Affronteremo una squadra che verrà a Pescara a giocarsi la partita. Noi, però, dobbiamo giocare da Pescara perché abbiamo un solo obiettivo nella testa e dobbiamo andarcelo a prendere. Alla squadra non faccio altro che ripetere di andare oltre tutte le difficoltà che stiamo vivendo. Non esiste assolutamente pensare all'Entella che ci regali qualcosa.

Loro non sono retrocessi e quindi spingeranno al massimo. Ci vorrà bravura nel leggere i momenti della gara e molta intelligenza". Solo nell'immediata vigilia del match il tecnico deciderà sulla convocazione di alcuni elementi. (ANSA).