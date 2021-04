WelcomeAq, apre nuova sede Iat in centro storico L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 24 APR - Con l'avvio del servizio di navetta turistica permanente è stata inaugurata all'Aquila, nel centro storico, la sede di WelcomeAQ, il nuovo ufficio Iat (informazione e Accoglienza Turistica) autorizzato dalla Regione Abruzzo. A occuparsene cinque professionisti che gestiranno booking, ticketing, sightseeing della città e della regione.

L'ufficio, in corso Federico II, sarà il riferimento anche degli accompagnatori turistici e accoglierà stage e tirocini formativi della scuola Politecnica Formazione dell'Aquila. Altra collaborazione è con il Progetto Stiffe, che gestisce le omonime grotte e veicolerà il flusso turistico anche verso il territorio circostante il capoluogo.

"Lo spirito di gruppo ci ha fatto trovare la forza per realizzare questo progetto" - spiega Andrea Spacca, uno dei responsabili di WelcomeAQ - Nonostante la crisi vogliamo investire sul turismo perchè crediamo nella potenzialità del nostro territorio".

Un 'in bocca al lupo' è arrivato dagli assessori allo Sport della Regione Abruzzo, Guido Liris, e del Comune dell'Aquila, Vito Colonna: "Un'iniziativa che può essere un'eccellente vetrina di promozione del territorio anche in vista della recente nomina della città a capitale europea dello sport 2022 che nel prossimo anno porterà il capoluogo abruzzese all'attenzione del pubblico internazionale". (ANSA).