Teatro Zeta, Divina Commedia in recital-concerto online

(ANSA) - L'AQUILA, 24 APR - Il Teatro Zeta e il liceo classico Cotugno dell'Aquila portano la Divina Commedia in streaming per studenti e pubblico. Da lunedì 26 aprile, per cinque lunedì consecutivi, dalle ore 21, andrà in onda sulla pagina facebook e sui social media di Teatrozeta un recital-concerto. Il progetto, omaggio a Dante a settecento anni dalla morte, è stato realizzato in collaborazione con il liceo classico Cotugno dell'Aquila e tre docenti di lettere: Alessandra Rotilio, Cesarina Cattivera, Roberta De Zuani. Gli insegnanti commenteranno e presenteranno il tema dantesco prima della lettura dei canti. Lettura che si alterna ai brani suonati dal vivo dal Violino di Fabrizio De Melis e dal Violoncello di Angelo Maria Santisi. Manuele Morgese, direttore artistico della compagnia Teatrozeta, interpreta una scelta di cinque tra i canti più noti e rappresentativi del capolavoro dantesco.

I canti scelti sono per l'Inferno Canto I, l'amore per se stessi e la vita migliore; Canto V come esaltazione pietosa e mai condanna dell'amore carnale (Paolo e Francesca); CantoXXVI, l'amore per la conoscenza e la curiosità culturale (Ulisse). Per il Purgatorio Canto I, l'amore per la libertà, Catone. Per il Paradiso Canto XXXIII, grandiosa conclusione nell'amore assoluto e ineffabile per la Divinità che tutto muove. (ANSA).