Golf: Marsilio, progetto Club Miglianico finanziabile subito

(ANSA) - MIGLIANICO (CHIETI), 24 APR - "Miglianico ha il pregio di avere già pronto un progetto ben definito, valido e immediatamente finanziabile: per questo, la prima linea di credito che arriverà dall'Unione Europea potrà essere dedicata a questa splendida struttura": così il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha concluso la conferenza stampa all'interno del Miglianico Golf & Country Club, in cui è stato presentato il progetto di sviluppo della struttura sportiva che potrà essere finanziata con le risorse del Recovery Plan, in arrivo da Bruxelles.

"Questa struttura - ha aggiunto il capogruppo di Fi in Consiglio regionale, Mauro Febbo - ha un valore strategico nell'ambito della promozione del turismo regionale, incastonata com'è in circuito naturale che comprende la pista ciclopedonale e la Costa dei Trabocchi: per questo assicurare il suo sviluppo significa contribuire al consolidamento dell'offerta turistica abruzzese".

Parole di elogio anche dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che ha sottolineato come una struttura di proprietà comunale non possa rischiare di rimanere abbandonata e come la sua valorizzazione attraverso un intervento pubblico sia doverosa.

Il vicesindaco di Miglianico, Ester Volpe, ha presentato i progetti messi a punto per lo sviluppo del campo da golf, illustrati da dei rendering proiettati in sala. "Parlare di golf a Miglianico - ha spiegato il vicesindaco - e del Golf di Miglianico significa ricordare una sfida, e a noi miglianichesi le sfide sono sempre piaciute. Questa ormai è una realtà perfettamente integrata nella struttura sociale e culturale della Val di Foro, al centro di numerose competizioni nazionali ed internazionali, meta di appassionati di mezzo mondo che possono rilassarsi avendo a portata di mano tutto, dall'aeroporto a dieci minuti al mare a cinque, dalla montagna a mezz'ora, alle bellezze dei nostri borghi. Vogliamo rilanciare ancora la sfida ed oggi, grazie al Recovery Plan, riusciamo ad intravederne i contorni: il finanziamento che ci accorderà l'UE attraverso la Regione ci permetterà di completare la struttura, dotandola di quanto mancava ancora per avere un circolo degno dei migliori d'Europa, e per fascino sicuramente del mondo".

(ANSA).