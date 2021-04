Vaccini, Verì, obiettivo 15mila dosi al giorno

(ANSA) - CHIETI, 23 APR - L'obiettivo della Regione Abruzzo è vaccinare 15.000 persone al giorno, in media 3.500 per ogni Asl.

Lo ha detto questa mattina a Chieti l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, intervenendo all'inaugurazione di 7 nuovi posti di Rianimazione Covid nella palazzina M del Policlinico, che portano a complessivi 18 i posti letto di Rianimazione Covid. Erano presenti il direttore generale dell'Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, il direttore sanitario, Angelo Muraglia, e il primario della Rianimazione, Salvatore Maggiore.

''Concludiamo questa mattina il potenziamento della Rianimazione del policlinico - ha detto Verì - è importante per dare le risposte non solo nel momento pandemico, ma per tutta l'organizzazione della nostra realtà qui a Chieti''. Quanto alla fascia gialla ''oggi si conferma la denominazione giallo secondo gli indirizzi che sono stati dati dal Ministero - ha aggiunto Verì - Sono state messe in atto misure importanti restrittive, ma soprattutto va avanti una campagna di prevenzione attraverso la vaccinazione e attraverso la possibilità di effettuare i tamponi come screening e soprattutto quando si presentano focolai. E' in fase di soluzione il problema del rifornimento dei vaccini che varia da giorno a giorno e da settimana a settimana: noi abbiamo stilato un cronoprogramma in base alle dosi che riceviamo e il nostro auspicio è di arrivare a somministrare 15mila dosi al giorno. Ci siamo organizzati sul nostro territorio attraverso punti hub e spoke - ha aggiunto l'assessore - e attraverso unità mobili in modo da poter arrivare, attraverso una sanità di prossimità, sempre più vicini ai nostri corregionali'' (ANSA).