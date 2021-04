Joe Barbieri e Christian Iansante stasera ospiti di 'Interno 8'

(ANSA) - PESCARA, 23 APR - Sono il cantautore Joe Barbieri e il doppiatore Christian Iansante i protagonisti della nuova puntata di "Interno 8" in onda oggi alle 21 su Rete8, Rete8.it e sulla pagina Facebook di Rete8.

Joe Barbieri torna un anno dopo la precedente partecipazione al programma per presentare il suo disco "Tratto da una storia vera" (Microcosmo Dischi/Warner Music Italy), uscito il 16 aprile. Alle undici tracce che compongono l'album hanno preso parte, tra gli altri, Carmen Consoli, Sergio Cammariere, Fabrizio Bosso e Jaques Morelenbaum.

Nella lunga lista di attori doppiati da Christian Iansante ci sono Bradley Cooper, Matt Damon, Jude Law e Ben Affleck.

Iansante ha prestato la sua voce anche a serie tv di successo e a documentari, divenendo anche voce ufficiale di alcune radio nazionali.

Padrona di casa, come sempre, la giornalista Paola De Simone, affiancata dal collega Luca Pompei, dall'attrice Tiziana Di Tonno e dal 'musicofelice' Alessandro De Berardinis. Il pizza-chef Luciano Passeri dispenserà consigli culinari.

Telespettatori e webspettatori potranno prendere parte al programma interagendo con i protagonisti commentando e ponendo domande direttamente dalle pagine Facebook di "Interno 8" (facebook.com/Interno8.Rete8) e Rete8 (facebook.com/Rete8) dove il programma sarà trasmesso in diretta. Chi volesse può contattare la redazione all'indirizzo interno8@rete8.it. (ANSA).