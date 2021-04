Golf: Abruzzo Open; Vecchi Fossa aggancia Giletta in testa

(ANSA) - MIGLIANICO, 23 APR - E' sfida show tra gli azzurri a Miglianico (Chieti) dove Jacopo Vecchi Fossa, nell'Abruzzo Alps Open di golf, con un parziale bogey free chiuso in 64 (-7) su un totale di 130 (66 64, -12) ha raggiunto in vetta Edoardo Giletta (64 66). I due giocatori italiani, nel secondo appuntamento stagionale dell'Italian Pro Tour - il torneo fa parte anche dell'Alps Tour - ad un giro dal termine sono tallonati dall'amateur francese Tom Vaillant, 3/o con 131 (-11) davanti ad un altro dilettante, il modenese Riccardo Bregoli, 4/o con 133 (-9).

Sul percorso del Miglianico Golf & Country Club (par 71) dopo l'exploit nel Campionato Nazionale Open Vecchi Fossa insegue il secondo successo consecutivo nel circolo abruzzese. Per lui miglior parziale di giornata - insieme all'amateur azzurro Flavio Michetti e a quello spagnolo Joel Moscatel - e una grande rimonta che l'ha portato dal sesto al primo posto.

Al fianco dei professionisti brillano i giovani dilettanti italiani. Michetti è 7/o (135, -7) come, tra gli altri, Gregorio De Leo.

Domani il rush finale con Vecchi Fossa e Giletta che si contenderanno il titolo e Vaillant che proverà a sorprenderli.

