Danneggiamenti e minacce al Pnalm, solidarietà Federparchi

(ANSA) - PESCARA, 23 APR - Il presidente di Federparchi, la giunta esecutiva e il consiglio direttivo, esprimono in una nota, la piena solidarietà al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e in particolare al direttore, Luciano Sammarone. "Mani ignote e vigliacche hanno danneggiato e deturpato alcune installazioni del percorso culturale 'Arte Parco' e hanno lasciato scritte minacciose e offensive nei confronti del direttore al quale va la nostra piena vicinanza. Non si tratta di semplici gesti vandalici - prosegue la nota di Federparchi - ma di segnali intimidatori rispetto all'operato dell'Ente Parco che vanno immediatamente stroncati con fermezza e determinazione. L'attività di tutela della biodiversità, così come le iniziative di sensibilizzazione e incontro fra cultura e natura, non si fermano certo davanti ad azioni di stampo delinquenziale, auspichiamo che le forze dell'ordine facciano luce sulle ragioni di tale atto individuando i colpevoli. Al Parco d'Abruzzo Lazio e Molise, al suo presidente, alla dirigenza e a tutto il personale, diciamo di andare avanti nelle loro meritorie iniziative per una delle eccellenze naturalistiche d'Italia" . (ANSA).