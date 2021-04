Maiella Geopark: Pd, è occasione storica per l'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 22 APR - "Il Parco della Maiella che diventa Geoparco dell'Unesco è un'occasione storica per il nostro Abruzzo e anche un modo per rilanciare la nostra identità di Regione Verde d'Europa": lo dichiarano Michele Fina e Chiara Zappalorto, segretario e vicesegretaria del Partito Democratico abruzzese.

Fina e Zappalorto spiegano: "Se questo risultato è diventato possibile bisogna dare atto dello straordinario lavoro di tutti coloro che sono stati il motore, il cervello e le braccia del Parco, quindi il personale, i geologi, gli ambientalisti, gli esperti di flora e fauna che in questi anni hanno accompagnato e determinato la vita di un'area importante per la sua biodiversità, oltre che per la sua bellezza. Vanno poi ringraziati in modo particolare i Comuni che fanno parte del Parco e che vi hanno investito e creduto. Ora bisogna avviare un lavoro virtuoso che assicuri tutte le tutele e le possibilità di sviluppo e, al contempo, puntare sull'Ambiente come elemento di forza della nostra promozione turistica. Il nostro verde racchiude montagna, borghi, cultura, enogastronomia, storia, tradizione e innovazione: questo Abruzzo è la terra del futuro e siamo convinti che la ripresa anche economica debba partire proprio da qui. Il circuito del Global Geoparks Network è un'occasione formidabile non solo per far conoscere il nostro Parco, ma per aprire le porte alla promozione internazionale del verde d'Abruzzo e di tutto il Mezzogiorno". (ANSA).