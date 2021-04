Donazioni sangue, 25/4 a Pescara Centro trasfusionale aperto

(ANSA) - PESCARA, 21 APR - Grazie alla Fidas di Pescara, che conta più di 13mila iscritti ed è attiva da decenni nell'ospedale del capoluogo adriatico, domenica prossima, 25 aprile, dalle 8.30 alle 12 apertura straordinaria del Centro Trasfusionale nell'ospedale per andare incontro alle esigenze dei donatori e permettere a un numero sempre maggiore di persone di donare. Le scorte di sangue vengono consumate con rapidità a causa delle necessità in crescita dettate sia dal supporto per l'area Covid sia dal flusso continuo delle attività nelle sale operatorie.

"Anche se il momento che stiamo vivendo tende a isolarci, nessun donatore di sangue è mai veramente solo - dichiara la presidente di Fidas Pescara Anna Di Carlo -.In lui battono all'unisono i cuori delle persone che ha aiutato. Noi siamo grati a tutti i nostri donatori e invitiamo chi non lo è ad avvicinarsi alla cultura della donazione".

Per garantire il distanziamento interpersonale e una maggiore sicurezza sia per i donatori sia per gli operatori, occorre prenotarsi chiamando il numero Fidas 085/298244. La procedura di prenotazione è attiva da un anno ed è stata ritenuta necessaria a causa dell'emergenza Covid. Gli spostamenti per effettuare la donazione di sangue sono sempre consentiti. (ANSA).