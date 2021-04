Sanità, Asl Chieti, bando gara per acceleratore lineare e Tac

(ANSA) - CHIETI, 17 APR - La Asl Lanciano Vasto Chieti ha indetto la procedura aperta, in forma aggregata per le Asl di Chieti e L'Aquila, per la fornitura di due acceleratori lineari, comprensiva di apparecchiature accessorie, lavori di adattamento della sala bunker e servizi connessi. Per Chieti l'importo a base d'appalto previsto è di 2 milioni 336 mila euro, 40 i giorni per la presentazione delle offerte e aggiudicazione stimata in circa cinque mesi. Per quanto riguarda l'acquisto della seconda Tac destinata all'ospedale di Lanciano, è stato pubblicato sul sito web della Asl l'avviso per la manifestazione di interesse per la fornitura di un tomografo con una serie di caratteristiche, quali l'acquisizione di 128 strati, la possibilità di eseguire imaging cardiaco, la consolle per la rielaborazione di colonscopia virtuale, analisi dei vasi in 3D, dei noduli polmonari e studio dell'encefalo. La scadenza dei termini per la manifestazione di interesse è il 22 aprile.

"Aggiungiamo un altro tassello al rinnovamento del parco tecnologico dell'Azienda, notoriamente datato - sottolinea il direttore generale della Asl Thomas Schael - Fin dal momento del mio insediamento ho colto la necessità assoluta di svecchiare la dotazione di attrezzature negli ospedali e sul territorio, il cui aggiornamento è indispensabile per un'assistenza adeguata ai nuovi standard di salute. Lo avevo promesso e tengo fede all'impegno, anche se la diffidenza è stata e forse è ancora tanta. Ma i fatti sono la migliore dimostrazione che della mia parola ci si può fidare, e faccio promesse solo se sono certo di poterle mantenere". (ANSA).