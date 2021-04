Negata doppia classe: Marsilio, sosteniamo ragioni sindaco

(ANSA) - PESCARA, 17 APR - "La Regione Abruzzo sostiene le ragioni del sindaco di Atri e degli studenti che hanno scelto l'iscrizione al liceo scientifico a indirizzo sportivo per l'anno scolastico 2021/22. È paradossale che ormai da troppi anni ci si ritrovi quasi sempre a dover chiudere classi o intere scuole perché gli alunni diminuiscono, soprattutto nelle aree interne dove non reggono determinati parametri, e quando invece ci sono richieste importanti si costringono i ragazzi a scegliere altri indirizzi o altri luoghi". Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito della doppia classe negata all'Iis 'Adone Zoli' di Atri.

"Il sindaco - dice Marsilio - ha pienamente ragione nella sua protesta e noi sosterremo insieme a lui, nei confronti del ministro dell'Istruzione, questa protesta affinché autorizzi l'apertura della seconda classe così da consentire la frequenza a tutti gli studenti che desiderano iscriversi. Un liceo sul quale intanto la Regione Abruzzo era già all'opera per chiedere il riconoscimento del convitto e potenziare ulteriormente questa importante e apprezzata istituzione scolastica". (ANSA).