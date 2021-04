Montesilvano aderisce a rete nazionale 'città del dialogo'

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 17 APR - La Giunta comunale di Montesilvano ha approvato la delibera, proposta dall'assessore alle Politiche di Cooperazione Internazionale e Integrazione Sandra Santavenere, per l'adesione di Montesilvano alla Rete Internazionale Città Interculturali nel Consiglio d'Europa e Rete Nazionale Città del Dialogo, che raggruppa le amministrazioni che promuovono politiche urbane inclusive e valorizzano la 'diversità'. Tale valorizzazione viene fatta in particolare attraverso l'identificazione di pratiche virtuose sintetizzate nell'intercultural cities index, suddiviso in 14 indicatori che monitorano la capacità di sviluppare politiche locali (educative, dei trasporti, di scambi internazionali) in senso interculturale.

"Il programma di città interculturali del Consiglio d'Europa è stato avviato nel 2008 come iniziativa cofinanziata dalla Commissione europea e dal Consiglio d'Europa - spiega l'assessore Santavenere - Ora coinvolge 126 città di cui 98 città europee e 25 italiane, tra cui Reggio Emilia, Torino e Venezia. L'obiettivo è promuovere il dialogo e iniziative di scambio di buone pratiche di politiche urbane tra città che considerano l'interculturalità un'opportunità e non una minaccia. Si intende sviluppare strumenti e pratiche per favorire l'incontro tra gruppi diversi tra loro culturalmente, etnicamente e linguisticamente, nonché incoraggiare relazioni positive tra diverse culture, etnie, gruppi religiosi presenti in città e intraprendere tutte le azioni necessarie a promuovere il dialogo come strumento imprescindibile per rafforzare coesione sociale e prevenire forme di violenza e conflitti".

Montesilvano negli ultimi anni ha gestito misure di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, come li Sprar, con un miglioramento dei rapporti con i migranti, riportando sotto il controllo dell'amministrazione comunale la gestione dei processi di accoglienza e integrazione. "Un ringraziamento alla commissione consiliare Affari istituzionali, presieduta dal consigliere Feliciano D'Ignazio - conclude Sandra Santavenere - e a tutti i componenti, che hanno voluto e sostenuto all'unanimità l'iniziativa". (ANSA).