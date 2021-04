Covid: serie B; Pescara-Entella rinviata al 27 aprile

(ANSA) - ROMA, 16 APR - La partita Pescara-Virtus Entella, in calendario domani per la 34/a giornata del campionato di serie B, è stata rinviata a martedì 27 aprile. Lo ha deciso la Lega serie B dopo l'istanza presentata dalla società abruzzese in conformità a quanto previsto dalle disposizioni e la gestione dei casi di positività Covid e rinvio gare. Nei giorni scorsi, molti componenti del gruppo squadra e dello staff biancoceleste erano risultati positivi e messi in isolamento. (ANSA).