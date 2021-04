Covid, Marsilio 'bene Governo, Abruzzo pronto a riaprire'

(ANSA) - PESCARA, 16 APR - "Accolgo con favore la possibilità di poter riaprire. L'anno scorso riaprimmo nello stesso periodo e dimostrammo che quelle riaperture erano sostenibili. Pur senza vaccino, era bastata la bella stagione per cominciare ad abbattere la circolazione del virus e la sua pericolosità. Nelle prossime settimane la percentuale delle persone vaccinate aumenterà e questo contribuirà a tenere sotto controllo il fenomeno". Lo afferma, al termine della riunione dell'Unità di crisi regionale, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ribadendo che la regione ha numeri da zona gialla ormai da tempo.

"Quella in arrivo - sottolinea - è la quinta settimana che l'Abruzzo ha numeri da zona gialla. E l'indice di rischio, nel monitoraggio di questa settimana, scende da 'moderato' a 'basso'. Se decidessero di aprire oggi, noi saremmo tra le regioni che possono riaprire".

Sul fronte vaccini il governatore afferma che le dosi ci sono, che la campagna prosegue. Poi spiega di aver "invitato le Asl a fare una programmazione puntuale, opportuna e previdente", in modo che la campagna non subisca rallentamenti o interruzioni. (ANSA).