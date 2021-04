Atletica: domenica il 1/o meeting 'Città di Pescara'

(ANSA) - PESCARA, 16 APR - È la prima manifestazione sportiva di rilievo in Abruzzo in questo periodo di pandemia: domenica 18 aprile lo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" ospiterà infatti il 1/o Meeting di Atletica Leggera "Città di Pescara".

La manifestazione è organizzata dall'Asd Vini Fantini in collaborazione con il Comitato Uisp Abruzzo-Molise. Questa mattina la presentazione dell'evento a Palazzo di Città a Pescara, alla presenza degli organizzatori e dirigenti sportivi e tecnici. A fare gli onori di casa l'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli che ha dichiarato: "Si tratta di una manifestazione importante perché si tornerà a fare una manifestazione in presenza allo stadio e in sicurezza visto che in collaborazione con la Asl abbiamo allestito un locale all'interno della sala stampa doveMazzocca verranno effettuati 300 tamponi Messina disposizione dalla Protezione Covile e ringrazio la dottoressa Mazzocca referente degli screening della ASL che si è messa a disposizione per far effettuare questa manifestazione in sicurezza".Alberico Di Cecco, referente atletica Uisp Abruzzo-Molise ha detto che "quello di domenica sarà un evento significativo e che va oltre l'aspetto sportivo perché abbiamo sussultato perché eravamo partiti per il Vivicittà che poi il 1 aprile è stato deciso di far diventare virtual. Per le città che si erano organizzate per un evento in presenza poi Coni e Uisp nazionale ci hanno dato l'ok per farci rimanere in un calendario di preminente interesse nazionale e far svolgere in presenza un meeting di atletica leggera Uisp su pista con assegnazione dei titoli regionali al mattino per gli adulti e nel pomeriggio far gareggiare i ragazzi per poter ottenere i piazzamenti per partecipare ai campionati italiani del 12 e 13 giugno a Ferrara. (ANSA).