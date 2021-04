Anniversari nascita e morte Remo Gaspari, eventi in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 16 APR - Una mostra itinerante su Remo Gaspari e la Dc abruzzese, convegni in tutta la regione, intitolazione a Gaspari di strade, piazze o infrastrutture nei comuni e, infine, emissione filatelica commemorativa. Sono alcune delle iniziative pensate per il centenario della nascita dello storico esponente della Dc, che verrà celebrato il 10 luglio 2021, e per il decimo anniversario della sua scomparsa, risalente al 19 luglio 2011. A promuoverle è l'Istituto di cultura politica 'Giuseppe Spataro', che ricorda come Gaspari sia stato "un personaggio politico di primaria importanza per l'Abruzzo".

Gli eventi si svolgeranno tra Il 24 giugno e il 19 luglio prossimi. Nel corso dei vari convegni verranno presentate le pubblicazioni "Remo Gaspari visto da vicino" di Lucio Achille Gaspari, "Remo Gaspari - la politica come servizio" di Licio Di Biase e la raccolta della Camera dei Deputati degli interventi di Remo Gaspari (il volume verrà presentato anche alla Camera) con l'interessamento del parlamentare Camillo D'Alessandro.

Le iniziative dell'istituto di cultura politica presieduto da Licio Di Biase sono curate dalla struttura organizzativa appositamente predisposta per l'occasione. Oltre alla segreteria organizzativa e al comitato promotore, c'è un comitato d'onore di cui fanno parte Lucio Achille Gaspari, Alfonso Quaranta, Gianni Letta, Raffaele Bonanni, Anna Nenna D'Antonio, Luigi Basilico. (ANSA).