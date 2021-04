Alvaro Soler e Piero Mazzocchetti stasera a 'Interno 8'

(ANSA) - PESCARA, 16 APR - Una serata speciale su "Interno 8" in occasione della 'giornata mondiale della voce': nella puntata di oggi, in onda alle 21 su Rete 8, Rete8.it e Facebook.com/Rete8, gli ospiti saranno Alvaro Soler e Piero Mazzocchetti.

Il cantante spagnolo che ha fatto impazzire il mondo con successi come "Sofia", "El mismo sol", "La cintura", racconterà la gestazione del nuovo singolo "Magia", tra i brani attualmente più programmati dalle radio italiane. La canzone anticipa e dà il titolo al terzo disco di Soler, in uscita il prossimo 9 luglio. Sarà lui stesso a offrire in diretta qualche attesissima anteprima.

Anche Mazzocchetti, noto per la sua capacità di spaziare dal pop alla lirica, arriverà a 'Interno 8' a presentare il nuovo singolo "La via del cuore", brano elegante e sontuoso, preludio di uno spettacolo che vedrà il tenore abruzzese cimentarsi anche nel ruolo di crooner; come lui stesso racconterà.

A fare gli onori di casa, come sempre, sarà la giornalista Paola De Simone, affiancata dal collega Luca Pompei, dall'attrice Tiziana Di Tonno e dal 'musicofelice' Alessandro De Berardinis. A chiudere la puntata i preziosi consigli del pizza-chef Luciano Passeri.

Telespettatori e webspettatori potranno prendere parte attiva al programma interagendo con i protagonisti con commenti e domande, direttamente dalle pagine Facebook di "Interno 8" (facebook.com/Interno8.Rete8) e Rete8 (facebook.com/Rete8), dove il programma sarà trasmesso in diretta. Per contattare la redazione scrivere a interno8@rete8.it. (ANSA).