Carceri: Uil Penitenziari, Sulmona è Covid free

(ANSA) - SULMONA, 15 APR - Il carcere di Sulmona finalmente libero dal covid. Ad annunciarlo Mauro Nardella, della Uil-Pa.

Con l'inoculazione delle dosi riservate alle persone fragili è stata completata infatti la somministrazione dei vaccini a tutti gli attori rientranti nel circuito penitenziario di Sulmona.

Sia gli operatori di servizio nel penitenziario che i detenuti hanno effettuato il primo vaccino così che seppur parzialmente il carcere è ora struttura Covid "free". "Sono soddisfatto perchè mi sono molto battuto affinché si ponesse finalmente un freno allo stillicidio di situazioni venutesi a creare nel carcere e capaci di fare vivere un autentico inferno a chi le ha direttamente subìte", precisa l'esponente sindacale. "In un momento come quello che attualmente si vive in molti penitenziari italiani, dove sono di fatto ferme le politiche vaccinali, essere riusciti nell'intento di completare il tutto seppur limitatamente alla prima dose è motivo di grande soddisfazione". Nardella ha quindi ribadito che continuerà comunque, la sottoposizione di personale e detenuti del carcere di Sulmona a periodici tamponi preventivi. (ANSA).