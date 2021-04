Giornata ricerca, due dirette dai Laboratori del Gran Sasso

(ANSA) - L'AQUILA, 14 APR - Domani, giovedì 15 aprile, Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, istituita nel 2018 dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il ministero della Salute, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (Lngs) faranno da palcoscenico a due eventi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).

Il primo collegamento, in diretta dai Laboratori sotterranei del Gran Sasso a L'Aquila, è previsto alle 18.15, nell'ambito della maratona scientifica online organizzata dal Festival delle Scienze di Roma, prodotto dalla Fondazione Musica per Roma. Il presidente dell'Infn Antonio Zoccoli e il direttore dei Laboratori Ezio Previtali, in compagnia di Elisabetta Tola, giornalista scientifica e voce di Radio3Scienza, guideranno nei Laboratori alla scoperta delle attività di ricerca che vedono coinvolti ricercatori da tutto il mondo. L'evento sarà visibile sul sito e sulla pagina Facebook del Festival delle Scienze di Roma in italiano e in inglese.

Alle 20.30 altra diretta dai Laboratori: gli eventi Infn per la giornata si chiuderanno con un collegamento con Città del Messico nel corso del quale il presidente Zoccoli parteciperà all'incontro "Dante e la Scienza Moderna", organizzato dalla Società Dante Aligheri e dall'Associazione Ricercatori Italiani (Arim). Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook della Società Dante Alighieri. (ANSA).