Formazione: Cciaa, col turismo viaggia su due ruote

(ANSA) - PESCARA, 12 APR - Viaggia su due ruote la linea formativa della Camera di Commercio in attesa che riparta il turismo anche in Abruzzo. Il primo appuntamento è il 12 aprile: una settimana con la collaborazione di Vivilitalia società specializzata sul turismo ambientale di Legambiente che ha l'obiettivo di offrire strumenti e buone pratiche per definire una cornice entro la quale qualificare le strutture ricettive del territorio (alberghi, agriturismi, bed & breakfast, campeggi, ecc.) e rispondere alle esigenze dei cicloturisti come destinazione completa per le loro vacanze.

Particolarità del corso è quello di essere tenuto esclusivamente da donne, a sottolineare la propensione di queste ultime verso questo nuovo segmento turistico.

Già duecento le iscrizioni al corso da parte di più tipi di attività: ricettivo alberghiera (20); ricettivo extra-alberghiera, come B&b, affittacamere e casa vacanze, agriturismo solo ricettivo, campeggio, ecc. (62); promozione del territorio, tra cui punti informativi, noleggio servizi e guide turistiche, ecc. (26); T.O, agenzie viaggi, trasporti (13); aziende agricole, agriturismi a carattere ristorativo, enoteche, bar, ristoranti ecc. (15); enti pubblici (13); stabilimenti balneari (7); servizi alle imprese (7).

Grazie agli incentivi previsti, il cicloturismo è destinato a svilupparsi ulteriormente. Ciò avrà effetto non solo sulla scelta delle destinazioni, come ha dimostrato il caso Abruzzo, ma anche sull'indotto economico: dagli accessori alla consulenza ergonomica, dalle guide turistiche specializzate alla disponibilità di infrastrutture ciclabili.

L'Abruzzo in particolare ha visto crescere durante l'estate la sua quota di mercato dal 2,6% del 2019 al 5,5%. Il numero di turisti nella regione è più che raddoppiato, dai 640 mila arrivi dell'estate 2019 a 1,5 milioni del 2020. Il 9% delle imprese italiane ricettive nel periodo estivo ha dichiarato un legame specifico con il cicloturismo, che per l'Abruzzo è salito all'11,5%. (ANSA).